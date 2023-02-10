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Невилл: Гвардиола должен перестать валять дурака

Невилл: Гвардиола должен перестать валять дурака
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу за принятые решения в проигранном матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:1).

«Когда «Манчестер Сити» пропустил от «Тоттенхэма», я впервые подумал, что «Арсенал» может выиграть чемпионат. «Горожане» проиграли, потому что Гвардиола валяет дурака, он слишком много возится. Я не знаю, почему Кевин Де Брёйне не играет, я не знаю, почему Илкай Гюндоган не играет, я не знаю, почему Рубен Диаш не вернулся в центр обороны с Эмериком Лапортом, чтобы усилить их.

Я был почти уверен две недели назад, что «Сити» выиграет чемпионат. В субботу днём я подумал: «Хорошо, завтра «Манчестер Сити» сделает всё правильно, это будет достойное выступление чемпиона, Пеп не будет валять дурака». Но если Гвардиола продолжит делать то, что делает, то всё может закончиться для них плохо», — приводит слова Невилла издание Metro.

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