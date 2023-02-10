«У нас ещё остались АПЛ и Лига чемпионов». Аспиликуэта — о целях «Челси» на остаток сезона

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта на фоне неудовлетворительных результатов команды (вылет из Кубка Англии и Кубка лиги, девятое место в Премьер-лиге) выразил надежду, что для клуба нынешний сезон ещё не закончен.
«Это правда, что мы переживаем переходный период. Мы сменили владельца, к нам пришло много новых игроков, но ДНК «Челси» — это победа. Как капитан я чувствую ответственность за то, чтобы каждый день устанавливать стандарты на тренировках и в играх.
Не считаю, что этот сезон для нас закончен. На данный момент мы находимся не там, где хотели бы быть. Мы выбыли из двух внутренних кубков, но у нас всё ещё есть две самых больших цели — Премьер-лига и Лига чемпионов.
Никто не ожидал, что мы выиграем Лигу чемпионов в 2021 году, но мы это сделали. В Премьер-лиге мы должны провести очень сильную вторую половину сезона, чтобы попасть в первую чётверку. Всё в наших руках. Я не собираюсь отказываться от этого», — приводит слова Аспиликуэты издание The Athletic.
Мудрик показал свою работу в спортзале:
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