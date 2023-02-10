Определились все четвертьфинальные пары Кубка Франции

Завершился матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором «Лорьян» принимал «Ланс». Матч прошёл в «Лорьяне» на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» и завершился победой гостей в серии пенальти (1:1, 4:2 – по пенальти).

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. «Ланс» открыл счёт в матче на 21-й минуте. Гол в свой актив записал Анжело Фюльжини. На 84-й минуте Энцо Ле Фе сравнял счёт. В серии послематчевых пенальти гости оказались сильнее своего соперника и вышли в четвертьфинал турнира.

Таким образом, определились все четвертьфинальные пары турнира.

«Марсель» — «Аннеси»

«Лион» — «Гренобль»

«Тулуза» — «Родез»

«Нанс» — «Лант»

Четвертьфинальные матчи турнира запланированы на 1 марта.

Действующим победителем Кубка Франции является «Нант».

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