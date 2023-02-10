Дюрица: жалко, что такой хороший игрок, как Баринов, не перешёл в «Бешикташ»

Бывший игрок «Локомотива» Ян Дюрица отреагировал на новость о том, что полузащитник Дмитрий Баринов не перейдёт из московского клуба в «Бешикташ».



«Жалко, что такой хороший футболист, как Дима Баринов, не перешёл в «Бешикташ». Он профессионал и капитан «Локомотива», у него ещё всё впереди.



Если сейчас у Баринова и его команды начнётся подъём во второй части сезона, то шансы в Европе, конечно, будут. Европейские клубы следят за Димой. Если Баринов будет держать прежнюю игровую форму, то у него будет возможность уехать в европейский чемпионат.



Сколько ему лет? 26? Да Баринов ещё совсем молодой! У Димы всё впереди, и ему не надо переживать. В жизни так бывает: сегодня закрывается одна дверь, но завтра обязательно откроется другая.



Баринов не должен расстраиваться срыву своего трансфера в «Бешикташ». Он должен себя мотивировать и работать ещё больше. Пока важна хорошая игра не только для Дмитрия, но и для всего «Локомотива». Если всё совпадёт, то у Баринова будет шанс попробовать себя в другом клубе», — приводит слова Дюрицы Sport24.

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