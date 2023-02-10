Дюрица: жалко, что такой хороший игрок, как Баринов, не перешёл в «Бешикташ»

Бывший игрок «Локомотива» Ян Дюрица отреагировал на новость о том, что полузащитник Дмитрий Баринов не перейдёт из московского клуба в «Бешикташ».
«Жалко, что такой хороший футболист, как Дима Баринов, не перешёл в «Бешикташ». Он профессионал и капитан «Локомотива», у него ещё всё впереди.
Если сейчас у Баринова и его команды начнётся подъём во второй части сезона, то шансы в Европе, конечно, будут. Европейские клубы следят за Димой. Если Баринов будет держать прежнюю игровую форму, то у него будет возможность уехать в европейский чемпионат.
Сколько ему лет? 26? Да Баринов ещё совсем молодой! У Димы всё впереди, и ему не надо переживать. В жизни так бывает: сегодня закрывается одна дверь, но завтра обязательно откроется другая.
Баринов не должен расстраиваться срыву своего трансфера в «Бешикташ». Он должен себя мотивировать и работать ещё больше. Пока важна хорошая игра не только для Дмитрия, но и для всего «Локомотива». Если всё совпадёт, то у Баринова будет шанс попробовать себя в другом клубе», — приводит слова Дюрицы Sport24.
- 10 февраля 2023
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
08:45
-
08:44
-
08:35
-
08:30
-
08:29
-
08:10
-
08:02
-
07:53
-
06:39
-
06:13
-
05:49
-
04:55
-
04:53
-
04:42
-
04:31
-
04:03
-
03:58
-
03:42
-
03:33
-
03:32
-
03:23
-
03:23
-
02:57
-
02:56
-
02:45
-
01:50
-
01:47
-
01:32