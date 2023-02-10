«Не представляю такое в России». Кириченко — о специфике иранского футбола
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Тренер «Сочи», ранее работавший в иранском «Трактор Сази», Дмитрий Кириченко рассказал о специфике футбола в Иране.
«Специфические моменты? Например, идёт разминка. И десятки тысяч болельщиков выкрикивают фамилию одного футболиста. Он прекращает разминку и идёт к ним. Буквально на несколько минут. Не представляю такое в России. Но у них это заложено на уровне воспитания. Понятно, что пришлось к таким моментам привыкать. В чужой монастырь со своим укладом лезть бессмысленно. И таких нюансов много», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Кириченко вошёл в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи» в начале января.
Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время
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