«Не представляю такое в России». Кириченко — о специфике иранского футбола

Тренер «Сочи», ранее работавший в иранском «Трактор Сази», Дмитрий Кириченко рассказал о специфике футбола в Иране.



«Специфические моменты? Например, идёт разминка. И десятки тысяч болельщиков выкрикивают фамилию одного футболиста. Он прекращает разминку и идёт к ним. Буквально на несколько минут. Не представляю такое в России. Но у них это заложено на уровне воспитания. Понятно, что пришлось к таким моментам привыкать. В чужой монастырь со своим укладом лезть бессмысленно. И таких нюансов много», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Кириченко вошёл в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи» в начале января.

Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время