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«Мы просто продолжили движение вниз». Кириченко — об уровне РПЛ после отъезда легионеров

«Мы просто продолжили движение вниз». Кириченко — об уровне РПЛ после отъезда легионеров
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Тренер «Сочи», ранее работавший в иранском «Трактор Сази», Дмитрий Кириченко высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

«Не могу сказать, что пристально следил. Работа в Казахстане, Иране отнимала много сил. Могу сказать, что уровень очень разный. По качеству, интенсивности мне понравились некоторые матчи. Но понятно, что это не самое частое явление. В целом уровень скорее снизился. Это логично. Когда уезжают некоторые качественные легионеры, это отражается.

Но давайте будем честными: уровень в последние годы и так снижался. Об этом говорят выступления в еврокубках. Так что мы просто продолжили движение вниз», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»:

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