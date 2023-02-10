«Мы просто продолжили движение вниз». Кириченко — об уровне РПЛ после отъезда легионеров

Тренер «Сочи», ранее работавший в иранском «Трактор Сази», Дмитрий Кириченко высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.



«Не могу сказать, что пристально следил. Работа в Казахстане, Иране отнимала много сил. Могу сказать, что уровень очень разный. По качеству, интенсивности мне понравились некоторые матчи. Но понятно, что это не самое частое явление. В целом уровень скорее снизился. Это логично. Когда уезжают некоторые качественные легионеры, это отражается.



Но давайте будем честными: уровень в последние годы и так снижался. Об этом говорят выступления в еврокубках. Так что мы просто продолжили движение вниз», — сказал Кириченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.



Полностью интервью с Дмитрием Кириченко читайте на «Чемпионате»: