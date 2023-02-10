Кокорин отдал голевую передачу в матче с «Омонией»

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин записал на свой счёт результативную передачу в матче 23-го тура чемпионата Кипра с «Омонией». На 21-й минуте он вывел на ворота Лео Бенгтссона, который открыл счёт.



«Арис», который в прошлом туре переиграл «Доксу» со счётом 2:1, расположился на четвёртой позиции в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Омония» – двумя строчками ниже, имея в активе 25 очков.



Россиянин в игре прошлого тура забил восьмой гол за лимасольцев в сезоне. Он делит третье место в списке лучших бомбардиров первенства с двумя игроками и в сегодняшней игре имеет шанс подняться на вторую строчку.

Напомним, права на россиянина принадлежат «Фиорентине», в «Арисе» он выступает на правах аренды.