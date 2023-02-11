Агапов: очень мало воспитанников «Рубина» играет на высоком уровне

Воспитанник «Рубина» и нынешний защитник «ЦСКА» Илья Агапов оценил работу академии в казанском клубе.

«Как оцениваю работу академии «Рубина»? Да, очень мало воспитанников «Рубина» играет на высоком уровне. Я не знаю, как готовят молодых игроков в академии клуба сейчас, как там все работает. Но когда я был там, всё-таки у нас на хорошем уровне была подготовка.

Поспособствовала ли неудовлетворительная работа академии вылету в Первую лигу? Не соглашусь, что именно плохая работа академии повлияла на то, что «Рубин» вылетел в Первую лигу. Тут, мне кажется, много факторов сыграло свою роль. В наши годы было много талантливых воспитанников, сейчас, я уверен, тоже есть ребята, способные хорошо заиграть на взрослом уровне", — приводит слова Агапова «Татар-информ».

Агапов с 16 лет начал привлекаться казанским клубам к тренировкам с основной командой, но так и не смог выступить ни в одном официальном матче за «Рубин». 6 января 2023 года защитник перешел в «ЦСКА».