Это не Чалов, а Роналдиньо! Феноменальный гол нападающего ЦСКА после чеканки мяча. Видео

ЦСКА завершил первую неделю сбора в турецком Белеке товарищеским матчем с «Аланией». Соперник армейцев – один из лидеров Первой лиги. Владикавказцы занимают второе место, отставая от «Балтики» всего на три очка.

ЦСКА сыграл по стандартной для Владимира Федотова схеме 3-4-2-1. Если что и было непривычным, так это появление в воротах молодого Торопа вместо получившего отдых Акинфеева. Тройку центрбеков составили Дивеев (с капитанской повязкой), Виллиан Роша и Мойзес, правый фланг закрывал Глебов, левый – Зайнутдинов. В центре поля действовали Мухин и Мендес, на позициях инсайдов – Обляков и Карраскаль. В нападении – Чалов, у которого после сегодняшнего перехода аргентинца Гайча в «Верону» на правах аренды стало на одного конкурента меньше.

Молодой Глебов продолжает выходить в основе, пока залечивает повреждение серб Гаич. Смотрится очень неплохо, даже забил сегодня, правда, попав в офсайд. Гаич и его соотечественник Зделар пропустили матч из-за мышечного дискомфорта. По той же причине по-прежнему отсутствует и подписанный в зимнее окно Агапов, так что Федотов играет без новичков. Вдобавок недомогание почувствовал Медина.

ЦСКА выглядел на голову сильнее «Алании». Видно, что и в классе, и в готовности армейцы заметно превосходят южан. Красно-синие в первом тайме играли легко, быстро двигали мяч, находили друг друга передачами между линий и в самых опасных зонах у ворот Солдатенко. Может быть, только состояние Карраскаля похуже, чем у остальных. Он как будто с ленцой действовал в обороне, в некоторых эпизодах просто недобегал.

Хотя голкипер «Алании» спасал, где мог, до перерыва мяч трижды побывал в его воротах. Счёт не без доли удачи открыл Обляков – армейцу помог рикошет. Впрочем, Иван заслужил своё везение, сделав всё для гола. Открылся у штрафной, принял передачу, обыграл соперника один в один и пробил. Мяч по красивой траектории перелетел Солдатенко.

Второй гол Чалова – настоящий шедевр! Центрфорвард ЦСКА исполнил в штрафной «Алании» какой-то цирковой трюк. В него словно Роналдиньо вселился. Фёдор понабивал мяч, а четвёртым касанием точно пробил. Вряд ли Чалова так вдохновил отъезд конкурента, но так или иначе игру с «Аланией» он провёл на кураже.

Третий гол ЦСКА забил со стандарта. Вообще, этот эпизод начался с того, что Чалов заработал опасный штрафной. Потом армейцы получили право на угловой, а Дивеев выиграл воздух на подаче. Капитан почти забил – перекладина помешала. Добивал мяч в падении головой Зайнутдинов, но Чалов забрал гол себе, аккуратно подправив мяч с линии ворот.

Если тренер «Алании» Заурбек Тедеев поменял на второй тайм весь состав, то Федотов дал своим основным игрокам час времени. Перед уходом с поля Чалов оформил хет-трик. Этот гол во многом сделал Карраскаль: колумбиец зацепился за мяч и не пожадничал при выходе два в один – вырезал передачу на Фёдора. Перед нападающим оставался только голкипер Натабашвили, и Чалов хитро пробил между ног.

Добивала растерявшегося противника из Первой лиги молодёжь ЦСКА. Хотя на поле были и «старички» вроде Набабкина и Заболотного (Антон, к слову, получил повреждение головы на угловом). Красно-синие опять реализовали стандарт – хороший знак перед возобновлением сезона: Лукин сделал скидку на дальнюю штангу, а Сливин нанёс удар головой из пределов вратарской. «Молодец, Лёха!» – неслось с поля и со скамейки.

Заболотный всё-таки тоже забил. Даже получив по голове, он не боялся идти в верховые дуэли. Но отличился после открывания за спины защитников «Алании» и передачи из глубины поля. Послать мяч в сетку в такой ситуации было делом техники, и у Антона её хватило, чтобы всё исполнить безупречно.

ЦСКА обыграл «Аланию» с неприличным счётом. В сезоне такая победа порадовала бы Федотова, а вот на сборах тренер, возможно, хотел бы задач посложнее для своей команды. Второй сбор армейцев в Белеке завершится 5 февраля. В Турции пройдёт и третий – с 8 по 20 февраля. Там ЦСКА сыграет три товарищеских матча (11-го, 15-го и 19-го числа).