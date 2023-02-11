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«Брайтон» поделил очки с «Кристал Пэлас», «Саутгемптон» дома уступил «Вулверхэмптону»

«Брайтон» поделил очки с «Кристал Пэлас», «Саутгемптон» дома уступил «Вулверхэмптону»
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Сегодня, 11 февраля, завершились матчи 23-го тура английской Премьер-лиги. В этом туре «Фулхэм» принимал «Ноттингем Форест», «Брайтон» гостил у «Кристал Пэлас», а «Саутгемптон» боролся за выживание с одним из своих конкурентов — «Вулверхэмптоном».

Для «Фулхэма», который борется за еврокубковые места, матч с «Ноттингемом» имел важное значение, учитывая форму команды в последних пяти встречах. Лондонцы с самых первых минут завладели инициативой, благодаря чему смогли забить в начале и концовке встречи — на 17-й минуте отличился Виллиан, а на 88-й минуте – Манор Соломон.

Англия - Премьер-лига. 23-й тур
11 февраля 2023, суббота. 18:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Виллиан – 17'   2:0 Соломон – 88'

«Саутгемптон», который находится на грани вылета по итогам сезона, матч с «Вулверхэмптоном» начался в положительном ключе — на 24-й минуте «святые» вышли вперёд благодаря голу Карлоса Алькараса. Но концовку команда откровенно провалила — сначала защитник Ян Беднарек отправил мяч в свои ворота, а на 87-й минуте Жоау Гомес установил итоговый счёт — 2:1 в пользу «Вулверхэмптона».

Англия - Премьер-лига. 23-й тур
11 февраля 2023, суббота. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 2
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Алькарас – 24'   1:1 Беднарек – 73'   1:2 Гомес – 87'
Удаления: нет / Лемина – 27'

«Кристал Пэлас», который не побеждает в последних пяти матчах, сыграл вничью с «Брайтоном» со счётом 1:1. На 63-й минуте за «чаек» забил Соломон Марч, а на 70-й за «орлов» забил Джеймс Томкинс.

Англия - Премьер-лига. 23-й тур
11 февраля 2023, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Марч – 63'   1:1 Томкинс – 69'
Комментарии
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