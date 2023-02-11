«Брайтон» поделил очки с «Кристал Пэлас», «Саутгемптон» дома уступил «Вулверхэмптону»

Сегодня, 11 февраля, завершились матчи 23-го тура английской Премьер-лиги. В этом туре «Фулхэм» принимал «Ноттингем Форест», «Брайтон» гостил у «Кристал Пэлас», а «Саутгемптон» боролся за выживание с одним из своих конкурентов — «Вулверхэмптоном».

Для «Фулхэма», который борется за еврокубковые места, матч с «Ноттингемом» имел важное значение, учитывая форму команды в последних пяти встречах. Лондонцы с самых первых минут завладели инициативой, благодаря чему смогли забить в начале и концовке встречи — на 17-й минуте отличился Виллиан, а на 88-й минуте – Манор Соломон.

«Саутгемптон», который находится на грани вылета по итогам сезона, матч с «Вулверхэмптоном» начался в положительном ключе — на 24-й минуте «святые» вышли вперёд благодаря голу Карлоса Алькараса. Но концовку команда откровенно провалила — сначала защитник Ян Беднарек отправил мяч в свои ворота, а на 87-й минуте Жоау Гомес установил итоговый счёт — 2:1 в пользу «Вулверхэмптона».

«Кристал Пэлас», который не побеждает в последних пяти матчах, сыграл вничью с «Брайтоном» со счётом 1:1. На 63-й минуте за «чаек» забил Соломон Марч, а на 70-й за «орлов» забил Джеймс Томкинс.