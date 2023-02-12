Носков — об игре с «Ахматом»: лучше пропустить гол сейчас, чем в сезоне

Левый защитник ЦСКА Егор Носков прокомментировал товарищеский матч с «Ахматом», который закончился вничью (1:1).

«Матч проходил под нагрузками, на сборах. Преимуществом владела то одна команда, то другая. Поэтому, я считаю, равная игра. Возможно, конечно, пропускать на последних минутах не очень приятно, но лучше пропустить этот гол сейчас, чем в сезоне. Да, где-то концентрации не хватило, но в целом из этого матча можно извлечь правильный урок», — приводит слова Носкова телеграм-канал ЦСКА.

ЦСКА предстоят товарищеские матчи с «Динамо» и «Рубином». 23 февраля команда Владимира Федотова возобновит официальную часть сезона матчем Фонбет Кубка России с «Краснодаром» дома. В Российской Премьер-Лиге ЦСКА находится на пятом месте.