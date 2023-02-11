ЦСКА упустил победу над «Ахматом» в товарищеском матче

Сегодня, 11 февраля, на поле турецкого отеля «Регнум Кария Гольф энд Спа» прошёл товарищеский матч между московским ЦСКА и «Ахматом» из Грозного. Финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

Счёт в матче открыл ЦСКА: Антон Заболотный отличился на 16-й минуте. На 88-й «Ахмат» сравнял счёт после точного удара Милоша Шатары.

ЦСКА предстоят товарищеские матчи с «Динамо» и «Рубином». 23 февраля команда Владимира Федотова возобновит официальную часть сезона матчем Фонбет Кубка России с «Краснодаром» дома.



«Ахмат» сыграет в товарищеских матчах с «Рубином», «Нефтехимиком», и «Волгарём». 26 февраля команда Сергея Ташуева встретится в матче Фонбет Кубка России с «Уфой» в гостях, а 4 марта сыграет в Российской Премьер-Лиге с «Оренбургом».