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«Кёльн» разгромил «Айнтрахт» в матче Бундеслиги

«Кёльн» разгромил «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
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Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Кёльн» и «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. «Кёльн» одержал победу с крупным счётом 3:0.

В первом тайме команды счёт не открыли. Во второй половине, на 48-й минуте, отличился защитник «Кёльна» Тимо Хюберс. На 71-й минуте тунисский полузащитник Эйе Скири забил второй мяч «Кёльна». За четыре минуты до завершения основного времени матча Скири оформил дубль, установив окончательный счёт — 3:0.

«Айнтрахт» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023, набрав 35 очков в 20 матчах. «Кёльн» располагается на 11-й строчке, заработав 26 очков. Лидирует «Бавария» (43).

Германия - Бундеслига. 20-й тур
12 февраля 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
3 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Хюберс – 49'   2:0 Скири – 71'   3:0 Скири – 86'
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