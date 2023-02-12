«Кёльн» разгромил «Айнтрахт» в матче Бундеслиги

Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Кёльн» и «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. «Кёльн» одержал победу с крупным счётом 3:0.
В первом тайме команды счёт не открыли. Во второй половине, на 48-й минуте, отличился защитник «Кёльна» Тимо Хюберс. На 71-й минуте тунисский полузащитник Эйе Скири забил второй мяч «Кёльна». За четыре минуты до завершения основного времени матча Скири оформил дубль, установив окончательный счёт — 3:0.
«Айнтрахт» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023, набрав 35 очков в 20 матчах. «Кёльн» располагается на 11-й строчке, заработав 26 очков. Лидирует «Бавария» (43).
- 12 февраля 2023
-
22:33
-
22:31
-
22:21
-
22:20
-
22:19
-
22:15
-
22:10
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:59
-
21:58
-
21:38
-
21:30
-
21:30
-
21:26
-
21:25
-
21:24
-
21:10
-
21:04
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:30
-
20:20
-
20:19
-
20:10
-
20:08
-
20:04
-
20:03
-
19:53
-
19:50