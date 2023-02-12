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«Вильярреал» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 21-го тура Ла Лиги

«Вильярреал» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 21-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 12 февраля, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Стартовый свисток главного арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Вильярреал»: Рейна — Фойт, Альбиоль, Торрес, Морено — Парехо, Баэна, Капу, Пино, Коклен — Моралес.

«Барселона»: тер Штеген — Бальде, Кунде, Араухо, Кристенсен — Гави, Педри, Кессье, де Йонг — Рафинья, Левандовски.

Лидирующая в чемпионате «Барселона» обеспечила себе комфортное преимущество — отрыв от занимающего второе место «Реала» составляет восемь очков. После двух поражений в чемпионате подряд «Вильярреал» опустился на восьмое место с 31 очком. Победа позволит им взобраться на пятую строчку, но их положение по итогам тура будет зависеть от результатов очных встреч прямых конкурентов по таблице.

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