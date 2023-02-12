«Вильярреал» — «Барселона»: Педри вывел каталонцев вперёд на 18-й минуте

Сегодня, 12 февраля, проходит матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» принимает «Барселону». Команды встречаются на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Стартовый свисток главного арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте встречи нападающий Роберт Левандовски отдал точную передачу на полузащитника Педри, который пробил в нижний угол ворот — 1:0.

Лидирующая в чемпионате «Барселона» обеспечила себе комфортное преимущество — отрыв от занимающего второе место «Реала» составляет восемь очков. После двух поражений в чемпионате подряд «Вильярреал» опустился на восьмое место с 31 очком. Победа позволит им взобраться на пятую строчку, но их положение по итогам тура будет зависеть от результатов очных встреч прямых конкурентов по таблице.