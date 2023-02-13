Малиновский ответил на извинения американского комментатора, который назвал его русским

Украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский ответил на извинения американского комментатора, который назвал его русским во время трансляции матча 23-го тура чемпионата Франции с «Клермоном» (2:0).

«Я не думал, что газ во Франции может повлиять на Флориду. Мне жаль. Поскольку вы допустили ошибку на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующей прямой трансляции, а не в «твиттере», — ответил Малиновский на пост с извинениями от американского комментатора.

Напомним, матч чемпионата Франции между «Клермоном» и «Марселем» отложили из-за применения слезоточивого газа.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Малиновский принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив 1 гол.

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