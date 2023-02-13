Пирс Морган: получить Троссарда вместо Мудрика — лучший бизнес в истории футбола

Известный журналист Пирс Морган, симпатизирующий лондонскому «Арсеналу», после ничейного результата в матче между «Челси» и «Вест Хэмом» отреагировал на выступление вингера синих Михаила Мудрика, который за три встречи пока не смог отличиться результативными действиями.
«Получить Троссарда вместо Мудрика теперь выглядит лучшим бизнесом в истории футбола. Правильный игрок», — написал Пирс Морган на своей страничке в «твиттере».
Напомним, в зимнее трансферное окно «Арсенал» до последнего момента лидировал в гонке за трансфер Мудрика, однако «Челси» вмешался в ситуацию и приобрёл игрока. Затем «канониры» подписали Леандро Троссарда.
28-летний Троссард стал игроком «Арсенала» 20 января 2023 года. Он перешёл в команду из «Брайтона» за € 24 млн, подписав контракт до лета 2026 года. В нынешнем сезоне Леандро в 17 матчах английской Премьер-лиги забил семь голов и отдал три результативные передачи.
- 13 февраля 2023
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