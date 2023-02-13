«Уфа» объявила о переходе экс-полузащитника «Алании» Хугаева

Российский полузащитник Алан Хугаев стал игроком «Уфы». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Башкортостана в телеграм-канале.

«31-летний полузащитник Алан Хугаев на правах свободного агента продолжит карьеру в ФК «Уфа», предыдущим клубом футболиста была владикавказская «Алания». Алан Хугаев – воспитанник владикавказской школы «Юность». За владикавказскую «Аланию» Хугаев провёл 100 матчей. В нынешнем сезоне в активе полузащитника 13 игр и два забитых мяча», — сказано в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне Хугаев в 13 матчах Мелбет Первой лиги и Фонбет Кубка России забил два гола. Детали соглашения с полузащитником клуб из Уфы не сообщил. Напомним, в Первой лиге «Уфа» после 20 матчей набрала 18 очков и занимает в турнирной таблице 16-е место.