Слуцкий — о Глушакове: по-прежнему доказывает, что один из лучших игроков РПЛ

Российский тренер Леонид Слуцкий похвалил полузащитника «Пари НН» Дениса Глушакова.

«Я много говорил про Дзюбу, возмущался, что игрок с таким опытом и квалификацией не был «горячим пирожком» на рынке. Аналогичное могу сказать и про Глушакова. Человек везде доказывал свою квалификацию, в безнадёжной ситуации спасал «Химки», потрясающе играл. Но опять возникла долгая пауза, не знаю, сомневался кто-то или нет.

Мне всё время обидно за людей, которые показывают своим уровнем мастерства, что сильно выделяются, принципиально иного уровня, но опять была большая пауза. Считаю, что это несправедливо. Нужно смотреть не на паспорт, а на качество игры. А им Денис доказывает, что по-прежнему один из лучших игроков Российской Премьер-Лиги», — сказал Слуцкий в прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».