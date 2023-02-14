Глушаков — о «Пари НН»: приняли нормально, но все ждут проставления и баню

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков рассказал подробности о своём переходе в нижегородскую команду.

«Числа 25 января где-то я приступил к тренировкам, потом у меня была небольшая пауза из-за болезни. Потом договорились о контракте, и я прибыл в расположение команды.



Артём Горлов? Артёма Сергеевича давно знаю, с 11 лет. Играли вместе в одной команде, он был вратарём, а я нападающим. Я с ним знаком, как и с руководителями клуба. Приняли в команде нормально, есть ребята, с которыми я знаком — Кротов, Стоцкий. Приняли нормально, но все ждут проставления и баню», — сказал Глушаков в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

36-летний Глушаков подписал контракт с командой до конца сезона с возможностью продления. Начинал нынешний сезон полузащитник в «Химках».