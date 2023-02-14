Глушаков — о «Пари НН»: приняли нормально, но все ждут проставления и баню

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков рассказал подробности о своём переходе в нижегородскую команду.
«Числа 25 января где-то я приступил к тренировкам, потом у меня была небольшая пауза из-за болезни. Потом договорились о контракте, и я прибыл в расположение команды.
Артём Горлов? Артёма Сергеевича давно знаю, с 11 лет. Играли вместе в одной команде, он был вратарём, а я нападающим. Я с ним знаком, как и с руководителями клуба. Приняли в команде нормально, есть ребята, с которыми я знаком — Кротов, Стоцкий. Приняли нормально, но все ждут проставления и баню», — сказал Глушаков в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
36-летний Глушаков подписал контракт с командой до конца сезона с возможностью продления. Начинал нынешний сезон полузащитник в «Химках».
- 14 февраля 2023
-
14:08
-
14:05
-
14:03
-
14:01
-
13:57
-
13:50
-
13:48
-
13:47
-
13:34
-
13:32
-
13:20
-
13:15
-
13:14
-
13:09
-
13:08
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:56
-
12:48
-
12:41
-
12:35
-
12:33
-
12:24
-
12:08
-
12:06
-
12:00
-
11:52
-
11:52
-
11:42
-
11:40
-
11:37
-
11:36
-
11:25
-
11:12