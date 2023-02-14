«ПСЖ» — «Бавария»: во сколько матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 14 февраля, после зимнего перерыва возобновляется Лига чемпионов сезона-2022/2023. В одном из первых матчей после возвращения встретятся «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария». Игра 1/8 финала ЛЧ пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция). Стартовый свисток арбитра — в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «ПСЖ» — «Бавария». В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Матч «ПСЖ» — «Бавария» обслужит британская бригада арбитров, которую возглавит Майкл Оливер. По данным СМИ, первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов могут пропустить главные звёзды «ПСЖ» — Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Также с большой долей вероятности встречу пропустит форвард «Баварии» Садио Мане. Ответный матч команд состоится 8 марта в Мюнхене.