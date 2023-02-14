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Фердинанд: «Арсенал» трясёт, как собаку, справляющую нужду холодной ночью

Фердинанд: «Арсенал» трясёт, как собаку, справляющую нужду холодной ночью
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Бывший английский защитник Рио Фердинанд высказался о безвыигрышной серии лондонского «Арсенала».

«Как дела у «Арсенала»? Вы, ребята, начали запинаться. У вас проблемы. Вам нужен очень, очень серьёзный командный разговор. Вас трясёт, как писающую холодной ночью собаку. Это поразительно. Я не могу поверить в то, что вижу. Вы сейчас на нервах», — приводит слова Фердинанда Manchester Evening News со ссылкой на YouTube-канал игрока.

Лондонский «Арсенал» потерял очки в двух последних матчах английской Премьер-лиги, уступив «Эвертону» (0:1) и сыграв вничью с «Брентфордом». Также «канониры» проиграли «Манчестер Сити» в 1/16 Кубка Англии со счётом 0:1. В среду «Арсеналу» предстоит сыграть с «горожанами» в матче АПЛ.

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