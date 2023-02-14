Евгений Алдонин высказался о решении Романа Павлюченко не возобновлять карьеру

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал новость о том, что Роман Павлюченко принял решение не возобновлять профессиональную карьеру.
«Идея была интересной и хорошей для привлечения внимания. С другой стороны, может быть, Рома в чём-то и прав. Всё же для возобновления карьеры необходимо иметь хорошую готовность.
Возможно, игра не стоит свеч, чтобы рисковать здоровьем. Учитывая нынешние погодные условия, сейчас не лучшее время для футбола», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее появилась информация, что Павлюченко, завершивший карьеру в октябре 2022 года, может вернуться в футбол и подписать контракт с «Уфой». Отмечалось, что игрок может принять участие в кубковом матче команды с «Ахматом».
- 14 февраля 2023
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