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Роман Павлюченко близок к подписанию контракта с «Уфой», может ли он играть с учётом дисквалификации, комментарий юриста

Возвращение Павлюченко отменяется? Что мешает камбэку форварда в Кубке России
Кирилл Закатченко
Роман Павлюченко
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Кажется, в «Уфе» ещё верят, что всё возможно.

Новость о возможном возвращении нападающего Романа Павлюченко в большой футбол вызвала серьёзный общественный резонанс. 41-летний игрок не проводил официальных матчей с октября 2022 года — именно тогда он объявил об уходе из команды «Знамя». Теперь Роман может подписать контракт с «Уфой».

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Павлюченко изъявил желание помочь «Уфе», а потом сказал, что клуб будет играть без него

Информация о возможном возвращении Павлюченко появилась в начале февраля. Позже сам Роман подтвердил, что ведёт переговоры с «Уфой». По словам форварда, он хотел бы оформить свой 200-й гол на клубном уровне и помочь команде выйти в следующий раунд Кубка России. Генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов сообщил, что Роману сделали предложение, но окончательное решение зависит от игрока.

Сам Павлюченко в тот момент находился в Турции, где проходил тренировочный сбор «Уфы». Телеграм-канал клуба опубликовал ролик, на котором один из сотрудников угощает Романа чаем, пока тот ведёт беседу с Газизовым. 2 февраля Павлюченко сообщил «Чемпионату», что ясность наступит в течение пары дней: «Если подпишу контракт, то начинаю тренироваться и готовиться. Сегодня или завтра будет ясность по «Уфе». По тому, что я вижу, как играют наши футболисты… Я готов ворваться».

4 февраля Роман сказал коллегам из Sport24, что «Уфа» будет играть без него. По словам Павлюченко, стороны решили отпустить ситуацию. Роман отметил, что до кубкового матча осталось мало времени, а ему ещё нужно было набрать форму. «Уфа» сыграет с «Ахматом» 26 февраля, и нападающий считал, что ему не хватит времени.

Казалось, что после такого заявления история завершена. Но уже на следующий день Газизов заявил «Чемпионату», что стороны просто взяли перерыв в обсуждении: «Пока никто не отказывался. Мы взяли паузу в переговорах. Давайте подождём. Слишком много давления на Романа. Решение будет на следующей неделе, наверное. Думаю, что мы к чему-то подойдём спокойно, без лишнего шума».

Позже «Чемпионату» стало известно, что «Уфа» направила письмо в РФС и сообщила о намерении заключить контракт с Павлюченко. Кроме того, клуб попросил РФС проинформировать о возможности зарегистрировать Павлюченко для участия в матчах Первой лиги и Кубка России. Связана эта просьба с наличием у Павлюченко действующей дисквалификации.

Роман Павлюченко

Роман Павлюченко

Фото: fc-znamya.ru

За что Роман получил бан на восемь матчей

Новость о дисквалификации Павлюченко появилась в октябре 2022 года. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза забанил игрока на восемь матчей Второй лиги и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Романа удалили на 80-й минуте матча за попытку воздействия на игрока клуба «Космос» Кузина. По словам главы КДК РФС Артура Григорьянца, Павлюченко после игры ждал соперника, а потом схватил того за майку и оскорбил. Сам Роман, выступавший тогда за «Знамя», отправил письмо и признал нарушение.

В тот же день появилась новость, что Павлюченко завершает спортивную карьеру. Правда, сам Роман в беседе с «Чемпионатом» сообщил, что завязал с профессиональным футболом ещё четыре года назад: «А кто заявлял о завершении карьеры? Не могу понять, кто сказал об этом. Я завершил карьеру ещё четыре года назад. Сегодня не говорил, что принимаю решение. Просто сказал, что завязал со Второй лигой — попрощался с командой, потому что понял, что физически не могу помочь команде. Однако карьеру я закончил ещё четыре года назад. Я просто играл за ФК «Знамя», но это не означает, что играл профессионально».

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Может ли Павлюченко сыграть за «Уфу» с учётом дисквалификации?

На этот вопрос нам ответил спортивный юрист Михаил Прокопец: «Дисквалификация Павлюченко, полученная в игре Второй лиги, никак не повлияет на игры Кубка России. Никаких проблем с этим не будет. Он сможет выступать в играх Кубка, на эти матчи дисквалификация не распространяется».

Таким образом, если «Уфа» всё-таки заявит Павлюченко, то Роман сможет принять участие в кубковой игре с «Ахматом». Обе команды оказались в нижней сетке турнира, то есть у них нет права на ошибку. На этой стадии соперники проведут один матч (на поле «Уфы»), и проигравший покинет турнир.

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