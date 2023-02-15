Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор первой победы «Милана» в плей-офф Лиги чемпионов с 2013 года

Видеообзор первой победы «Милана» в плей-офф Лиги чемпионов с 2013 года
Комментарии

15 февраля состоялся матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Противостояние закончилось со счётом 1:0 в пользу команды Стефано Пиоли.

Представляем вашему вниманию видеообзор матча.

Миланцы открыли счёт в игре на седьмой минуте — отличился Браим Диас. Последовал длинный заброс к штрафной «Тоттенхэма», где Тео Эрнандес принял мяч и плотно пробил по воротам — Фрейзер Форстер отразил удар, но Диас набежал и со второй попытки затолкал мяч в сетку.

Эта победа стала для миланского клуба первой в плей-офф Лиги чемпионов за последние девять лет — в последний раз «россонери» могли похвастаться успехом в матче плей-офф Лиги чемпионов лишь в феврале 2013 года — тогда 20 февраля итальянский клуб оказался сильнее в первом матче 1/8 финала с «Барселоной».

Ответный матч между «Тоттенхэмом» и «Миланом» состоится 8 марта в Лондоне.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023