Видеообзор первой победы «Милана» в плей-офф Лиги чемпионов с 2013 года

15 февраля состоялся матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Противостояние закончилось со счётом 1:0 в пользу команды Стефано Пиоли.



Представляем вашему вниманию видеообзор матча.

Миланцы открыли счёт в игре на седьмой минуте — отличился Браим Диас. Последовал длинный заброс к штрафной «Тоттенхэма», где Тео Эрнандес принял мяч и плотно пробил по воротам — Фрейзер Форстер отразил удар, но Диас набежал и со второй попытки затолкал мяч в сетку.



Эта победа стала для миланского клуба первой в плей-офф Лиги чемпионов за последние девять лет — в последний раз «россонери» могли похвастаться успехом в матче плей-офф Лиги чемпионов лишь в феврале 2013 года — тогда 20 февраля итальянский клуб оказался сильнее в первом матче 1/8 финала с «Барселоной».



Ответный матч между «Тоттенхэмом» и «Миланом» состоится 8 марта в Лондоне.