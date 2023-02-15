Конте объяснил причину поражения «Тоттенхэма» в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «Миланом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвёл итоги встречи первого раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Миланом» (0:1).



«Это была напряжённая и равная игра, в которой играли на равных. Наша ошибка в том, что мы пропустили гол, которого можно было избежать на 5-й минуте. В этот момент игра пошла в нужном ключе для «Милана», который хорошо оборонялся, поэтому мы не смогли сравнять счёт. «Тоттенхэм» неплохо подготовился к матчу, показал хорошее выступление, если не считать той ситуации, которая возникла в начале и поставила нас в тупик.



Мы попытаемся изменить результат во второй игре и пройти дальше. В прошлом году нам удалось попасть в Лигу чемпионов, сделав что-то невероятное, потому что мы пропустили мало голов. Теперь защитники должны оставаться сконцентрированными, как и в прошлом сезоне, с первой до последней минуты.



Оскорбления на «Сан-Сиро»? Это — часть игры. Я не говорю, что нужно принять их, но это нормально. Я был тренером и игроком «Ювентуса», тренером «Интера», но никогда не работал в «Милане». «Болельщики» провоцировали, но это было в пределах допустимого», — приводит слова Конте La Gazzetta dello Sport.

Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»: