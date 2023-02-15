Конте объяснил причину поражения «Тоттенхэма» в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «Миланом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвёл итоги встречи первого раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Миланом» (0:1).
«Это была напряжённая и равная игра, в которой играли на равных. Наша ошибка в том, что мы пропустили гол, которого можно было избежать на 5-й минуте. В этот момент игра пошла в нужном ключе для «Милана», который хорошо оборонялся, поэтому мы не смогли сравнять счёт. «Тоттенхэм» неплохо подготовился к матчу, показал хорошее выступление, если не считать той ситуации, которая возникла в начале и поставила нас в тупик.
Мы попытаемся изменить результат во второй игре и пройти дальше. В прошлом году нам удалось попасть в Лигу чемпионов, сделав что-то невероятное, потому что мы пропустили мало голов. Теперь защитники должны оставаться сконцентрированными, как и в прошлом сезоне, с первой до последней минуты.
Оскорбления на «Сан-Сиро»? Это — часть игры. Я не говорю, что нужно принять их, но это нормально. Я был тренером и игроком «Ювентуса», тренером «Интера», но никогда не работал в «Милане». «Болельщики» провоцировали, но это было в пределах допустимого», — приводит слова Конте La Gazzetta dello Sport.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
- 15 февраля 2023
-
11:24
-
11:10
-
11:08
-
10:53
-
10:53
-
10:49
-
10:38
-
10:30
-
10:27
-
10:22
-
10:14
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
09:57
-
09:54
-
09:50
-
09:46
-
09:44
-
09:30
-
09:29
-
09:24
-
09:03
-
08:43
-
08:36
-
08:30
-
08:16
-
07:46
-
07:29
-
07:24
-
06:45
-
04:56
-
04:52
-
04:49
-
04:38