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«Милан» — «Тоттенхэм» — 1:0, обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов, 14 февраля 2023 года, гол Браима Диаса

«Тоттенхэм» ничего не смог сделать с «Миланом». А Диас свой гол отпраздновал трижды
Григорий Телингатер
«Милан» — «Тоттенхэм» — 1:0
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Пара, в которой вообще ничего не понятно.

Спустя 3,5 месяца вернулась Лига чемпионов. Первого гола в новом году пришлось ждать лишь шесть минут – затем «Милан» вышел вперёд. Тшау одной передачей отрезал практически всех полевых игроков «Тоттенхэма». Форстеру (Льорис травмирован) пришлось сделать два сейва за две секунды, но с третьим ударом справиться оказалось невозможно. Браим Диас бил по мячу, который завис на линии ворот. Получился красивый удар головой в падении.

После гола Диас изобразил сразу три празднования:

  1. Показал букву L.
  2. Пожал руку Леау, опустив голову.
  3. Изобразил что-то вроде нимба над головой. Возможно, подразумевалось сердце.
После гола Диас показал букву L

После гола Диас показал букву L

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

После гола Диас пожал руку Леау, опустив голову

После гола Диас пожал руку Леау, опустив голову

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

После гола Диас изобразил что-то вроде нимба над головой

После гола Диас изобразил что-то вроде нимба над головой

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

До конца тайма команды не создали каких-то явных моментов. Кейн пробил в перекладину, но атака «Тоттенхэма» не пошла в статистику из-за офсайда. Кстати, именно Кейн и выделялся среди гостей. Он регулярно опускался ближе к центру поля, чтобы принимать мяч. «Милану» приходилось фолить, но каждый раз обходилось без карточек, что возмущало футболистов «Тоттенхэма».

Во втором тайме «Милан» был ближе ко второму голу, чем «Тоттенхэм» – к первому. На 78-й и 79-й минутах Де Кетеларе и Тшау били головой из убойных позиций, но мяч прошёл сначала рядом с одной штангой, а потом – с другой. Хотя по воротам больше ударов нанесли гости.

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«Тоттенхэму» оказалось тяжело без основных игроков центра поля – Бентанкура (травмирован до конца сезона) и Хёйбьерга (дисквалифирован из-за перебора жёлтых). Скипп и Сарр явно не дают того объёма работы на поле.

А что касается «Милана», то самым креативным в команде был, как обычно, Леау, который всё никак не продлит контракт с клубом. Возможно, процесс затягивается из-за туманных перспектив попадания «Милана» в следующий сезон ЛЧ. Даже удивительно, насколько чемпионы Италии плохо выглядели в этом календарном году в Серии А, но достаточно уверенно справились с «Тоттенхэмом».

Ответный матч в Лондоне состоится 8 марта. Да-да, «Тоттенхэм» и «Милан» встречаются только по праздникам.

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