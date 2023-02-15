«Кажется, даже чуть попроще стало». Глебов — об уходе легионеров из «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался об уходе легионеров из клуба.



«Мне кажется, с уходом легионеров даже чуть попроще стало. В плане того, что сейчас больше коллектив проявляется. Когда были легионеры, тяжело было всех соединить вместе: молодых ребят, взрослых ребят и иностранцев. Иностранцы больше своей пачкой тусуются.

Мне это не нравилось? Это может нравиться, может не нравиться, это они сами по себе такие. Видимо, им так комфортнее, их дело», — сказал Глебов в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 17 матчей. «Спартак» (36) находится на второй строчке, «Зенит» (42) возглавляет турнирную таблицу.