«Кажется, даже чуть попроще стало». Глебов — об уходе легионеров из «Ростова»
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался об уходе легионеров из клуба.
«Мне кажется, с уходом легионеров даже чуть попроще стало. В плане того, что сейчас больше коллектив проявляется. Когда были легионеры, тяжело было всех соединить вместе: молодых ребят, взрослых ребят и иностранцев. Иностранцы больше своей пачкой тусуются.
Мне это не нравилось? Это может нравиться, может не нравиться, это они сами по себе такие. Видимо, им так комфортнее, их дело», — сказал Глебов в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».
«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 17 матчей. «Спартак» (36) находится на второй строчке, «Зенит» (42) возглавляет турнирную таблицу.
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