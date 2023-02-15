Аллегри — о проблемах «Ювентуса»: игроки должны помнить, что они набрали 44 очка, а не 29

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Нантом» рассказал о важности загруженного календаря для туринского клуба, который сейчас переживает непростые времена. Напомним, с клуба сняли 15 очков по решению суда из-за обвинений в финансовых махинациях. Команда занимает девятое место Серии А (29 набранных очков).

«Не проводим ли мы слишком много матчей? У нас есть отличная возможность справиться со всеми своими обязательствами. Прямо сейчас я считаю, что компактность матчей должна иметь важное для нас значение, мы можем переключиться на другой турнир и двигаться в этом направлении.

Лига Европы имеет значение, потому что чем больше вы играете, тем больше вы остаётесь вовлечённым на ментальном уровне. Мы делаем это ради вызовов, ради побед. Команда должна иметь цель, привязанную к турнирной таблице чемпионата, и помнить, что мы набрали 44 очка, а не 29», — приводит слова Аллегри официальный аккаунт «Ювентуса» в социальных сетях.

«Ювентус» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии