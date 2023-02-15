Аллегри — о важности ЛЕ: это способ для «Ювентуса» играть в ЛЧ в следующем сезоне

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Нантом» поделился мнением о важности турнира. Напомним, победитель Лиги Европы сможет участвовать в Лиге чемпионов напрямую, независимо от места, занятого по итогам национального чемпионата. Сейчас «Ювентус» занимает девятую строчку Серии А из-за снятия с клуба 15 очков по решению суда из-за обвинений в финансовых махинациях.

«Лига Европы является нашей важной целью, а также возможностью участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Мы хотим пройти эту стадию, чтобы выйти в 1/8 финала, а затем добраться до самого финала. Вылет из Лиги чемпионов оставил у нас горький привкус и гнев. Но и в Лиге Европы непросто побеждать.

Этот турнир даёт нам возможность заполнить календарь, потому что хорошо, когда вы играете так много. Мы вышли в полуфинал Кубка Италии, и мы также должны продолжить свой путь в Лиге Европы, а для этого мы должны уважительно подходить к «Нанту», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

«Ювентус» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии