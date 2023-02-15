У многих игроков ЦСКА наблюдаются симптомы вирусного заболевания

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги товарищеского матча с московским «Динамо» (2:1) и рассказал о вирусном заболевании, симптомы которого наблюдаются у многих игроков армейской команды.
«Победа очень важна и в эмоциональном, в психологическом плане. Играли на непростом поле, мы для болельщиков перешли на это поле, на первом лучше качество. Было много хороших ситуаций. Мы увидели динамичную игру с хорошими комбинациями, красивыми голами, в том числе в наши ворота — с левой ноги в девятку. Единственный момент в первом тайме, когда мы не оказали давление на бьющего, — пропускаем гол. Команда хорошо отреагировала, мы продолжали делать те элементы, которые планировали, голы пришли. Мы могли увеличивать счёт. Последняя передача — есть над чем работать.
Возобновление сезона не за горами, от матча к матчу мы должны становиться лучше в плане формы. К сожалению, гуляет вирус, у многих недомогание. Но лучше раньше это преодолеть, чем столкнуться с этим дома.
Я бы выделил всю команду, молодые стараются, проявляют героизм, для них это серьёзная психоэмоциональная нагрузка. Они хорошо адаптировались в коллективе», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».
Первый матч после зимнего перерыва ЦСКА проведёт в рамках Кубка России 23 февраля. Армейцы сыграют с «Краснодаром».
- 15 февраля 2023
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