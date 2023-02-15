Акинфеева огорчили шикарным дальним ударом. А ЦСКА достойно ответил после перерыва. Видео

Клубы РПЛ продолжают подготовку к рестарту сезона. Сегодня в Турции состоялся контрольный матч с участием двух клубов из первой пятёрки чемпионата России — «Динамо» и ЦСКА.

У бело-голубых насыщенная программа: несколькими часами ранее они провели товарняк с «Аланией» и обыграли клуб Первой лиги (3:2). Естественно, главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович полностью поменял стартовый состав. К примеру, Константин Тюкавин, Николас Маричал и Диего Лаксальт остались в запасе, а Арсен Захарян и вовсе не попал в заявку.

На первых минутах бросился в глаза активный прессинг от футболистов ЦСКА. Армейцы большими силами переходили на чужую половину и затрудняли жизнь сопернику даже во время аутов. В целом до перерыва ЦСКА действовал активнее соперника, но очевидных моментов у ворот Антона Шунина не было. Бело-голубые, в свою очередь, занимались оборонительной работой.

ЦСКА — «Динамо» — 2:1, товарищеский матч Фото: vk.com/fcdm_official

Тем удивительнее, что счёт открыли именно динамовцы. В этом эпизоде Эли Даса сделал всё самостоятельно. На 31-й минуте футболист сборной Израиля перехватил мяч, сместился с фланга в центр и зарядил с левой ноги в дальнюю девятку ворот Игоря Акинфеева. Великолепный гол! До этого момента «Динамо» не тревожило вратаря соперника, а потом, по сути, воспользовалось первым же шансом.

До перерыва запомнилось, что футболисты обеих команд заработали четыре жёлтые карточки. Несмотря на статус матча, соперники не стеснялись играть жёстко. А в концовке тайма Владимир Федотов снял с игры Игоря Дивеева. Не исключено, что у защитника травма, поскольку он захромал на первых же минутах, хотя потом и разбегался. В сентябре 2022 года Игорь сломал ногу, из-за чего пропустил 11 матчей во всех турнирах.

После перерыва ЦСКА по-прежнему играл с преимуществом. Рано или поздно это должно было привести к голу. На 56-й минуте Хорхе Карраскаль выдал классный разрезающий пас на Фёдора Чалова, но удар форварда пришёлся в штангу. На добивание первым подоспел Милан Гаич и спокойно отправил мяч в пустые ворота. Уже в следующей атаке Иван Обляков обязан был наказывать бело-голубых, но пробил мимо дальнего угла.

А вот Виллиан Роша завершил матч досрочно. Фёдор Смолов легко убежал от бразильца, и тот прихватил нападающего руками. Как итог — вторая жёлтая карточка. Правда, ЦСКА продолжил матч в полном составе, поскольку вместо Роши вышел Матвей Лукин. Здесь нет ничего удивительного, поскольку такое часто происходит в контрольных матчах.

Во второй половине второго тайма тренеры произвели много перестановок. В концовке встречи армейцы разыграли штрафной, а мяч после передачи Хорхе Карраскаля рикошетом от Саши Зделара прилетел точно к Хесусу Медине. Парагваец классно пробил с ходу и попал точно в ближнюю девятку — вратарь был бессилен. Таким образом, армейцы вырвали победу за пару минут до истечения основного времени.

ЦСКА проведёт ещё один контрольный матч с «Рубином» (19 февраля), а затем дважды сыграет с «Краснодаром» в Кубке России (23 и 28 февраля). «Динамо» ждут кубковые встречи с «Крыльями Советов» (23 февраля и 1 марта). А уже в начале марта команды проведут первые в 2023 году матчи чемпионата России.