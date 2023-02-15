«Арсенал» — «Манчестер Сити»: Сака с пенальти сравнял счёт

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Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака сравнял счёт в проходящем в эти минуты на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне матче 12-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Сити», реализовав 11-метровый удар (1:1).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сака забил на 42-й минуте, реализовав пенальти, назначенный после фола голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона на нападающем «Арсенала» Эдди Нкетиа.

Счёт в матче открыл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, поразивший ворота «Арсенала» на 24-й минуте встречи после ошибки защитника лондонской команды Такэхиро Томиясу при обработке мяча.



Перед началом матча «Арсенал» занимал первую строчку в турнирной таблице АПЛ после 21 сыгранного матча, набрав 51 очко. «Канониры» опережали идущий вторым «Манчестер Сити» на три очка, имея одну игру в запасе.