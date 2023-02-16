«Барселону» могут исключить из Ла Лиги за подкуп судей

Стало известны, какие санкции могут применить к «Барселоне», если прокуратура докажет тот факт, что команда подкупала судей, сообщает Bolavip.

По данным источника, если клуб признают виновным, то с них могут снять очки в чемпионате Испании или исключить из Ла Лиги.

Ранее сообщалось, в СМИ появилась информация, что «Барселона» платила деньги бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Подозревается, что в период с 2016 по 2018 год каталонский клуб выплатил € 1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей бывшему руководителю комитета судей.

Напомним, ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций. В 2006 году команда была отправлена в Серию B за договорные матчи.

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