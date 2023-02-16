Холанд повторил рекорд Агуэро в «Манчестер Сити» по голам за один сезон АПЛ

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд повторил достижение легендарного аргентинского форварда «горожан» Серхио Агуэро, отметившись забитым мячом в матче Английской Премьер-Лиги с лондонским «Арсеналом» (3:1). Гол для норвежца стал 26-м в текущем сезоне. Столько же было у Агуэро за весь сезон 2014-2015. Больше голов за один сезон АПЛ в составе «Манчестер Сити» не забивал никто. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.
Холанд присоединился к «Манчестер Сити» перед стартом текущего сезона, перейдя из дортмундской «Боруссии». За «горожан» в АПЛ норвежец успел сыграть 22 матча, в которых отметился 26 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Для улучшения результата у Холанда есть ещё 15 матчей в текущем сезоне АПЛ.
Мбаппе и Холанд — новые Месси и Роналду?
- 16 февраля 2023
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