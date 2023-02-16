Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд: голевая засуха? Я не забивал уже 20 минут, так что нужно продолжать работать

Холанд: голевая засуха? Я не забивал уже 20 минут, так что нужно продолжать работать
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура АПЛ с лондонским «Арсеналом» (3:1).

«Голевая засуха? Я не забивал уже 20 минут, так что нужно продолжать работать. Это был очень хороший момент, я доволен этим. Нам нужна была эта победа, теперь нам нужно двигаться вперед, потому что это то, что должен делать «Манчестер Сити», — приводит слова Холанда BBC.

До этой встречи норвежский нападающий не забивал в матчах Английской ПРемьер-лиги на протяжении двух игр подряд.

После матча в активе «Арсенала» и «Манчестер Сити» стало по 51 очку. У лондонцев есть один матч в запасе. При этом «горожане» возглавляют турнирную таблицу по дополнительным показателям.

«Сити» грохнул «Арсенал» и вернулся на первое место. Не спас даже спорный пенальти «Сити» грохнул «Арсенал» и вернулся на первое место. Не спас даже спорный пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023