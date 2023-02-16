Холанд: голевая засуха? Я не забивал уже 20 минут, так что нужно продолжать работать
Поделиться
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура АПЛ с лондонским «Арсеналом» (3:1).
«Голевая засуха? Я не забивал уже 20 минут, так что нужно продолжать работать. Это был очень хороший момент, я доволен этим. Нам нужна была эта победа, теперь нам нужно двигаться вперед, потому что это то, что должен делать «Манчестер Сити», — приводит слова Холанда BBC.
До этой встречи норвежский нападающий не забивал в матчах Английской ПРемьер-лиги на протяжении двух игр подряд.
После матча в активе «Арсенала» и «Манчестер Сити» стало по 51 очку. У лондонцев есть один матч в запасе. При этом «горожане» возглавляют турнирную таблицу по дополнительным показателям.
Комментарии
- 16 февраля 2023
-
04:07
-
03:50
-
03:47
-
03:45
-
03:44
-
03:25
-
03:05
-
02:54
-
02:50
-
02:43
-
02:41
-
02:19
-
01:58
-
01:44
-
01:40
-
01:16
-
00:56
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:44
-
00:42
-
00:28
-
00:25
-
00:23
-
00:18
-
00:16
-
00:07
- 15 февраля 2023
-
23:53
-
23:51
-
23:49
-
23:37
-
23:31
-
23:16
-
23:13
Партнерский контент