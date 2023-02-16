Холанд: голевая засуха? Я не забивал уже 20 минут, так что нужно продолжать работать

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура АПЛ с лондонским «Арсеналом» (3:1).



«Голевая засуха? Я не забивал уже 20 минут, так что нужно продолжать работать. Это был очень хороший момент, я доволен этим. Нам нужна была эта победа, теперь нам нужно двигаться вперед, потому что это то, что должен делать «Манчестер Сити», — приводит слова Холанда BBC.



До этой встречи норвежский нападающий не забивал в матчах Английской ПРемьер-лиги на протяжении двух игр подряд.



После матча в активе «Арсенала» и «Манчестер Сити» стало по 51 очку. У лондонцев есть один матч в запасе. При этом «горожане» возглавляют турнирную таблицу по дополнительным показателям.