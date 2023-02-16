«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Алонсо вывел каталонцев вперёд

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо поразил ворота «Манчестер Юнайтед» в проходящем в эти минуты первом матче 1/16 финала Лиги Европы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Алонсо поразил ворота «красных дьяволов», пробив головой после подачи с углового, которую исполнил полузащитник «Барселоны» Рафинья, на 50-й минуте.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга, несмотря на несколько опаснейших моментов у ворот «Барселоны».



«Барселона» попала в розыгрыш Лиги Европы текущего сезона после того, как заняла третье место в группе Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», миланским «Интером» и «Викторией» Пльзень. «Манчестер Юнайтед» занял второе место в группе Лиги Европы с «Реалом» Сосьедад, «Шерифом» и «Омонией». Ответный матч между «Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля в Манчестере.