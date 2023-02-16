Главный матч дня в еврокубках! Прервёт ли «МЮ» неудачную серию с «Барсой»? LIVE

Сегодня, 16 февраля, пройдут первые матчи первого раунда плей-офф Лиги Европы. Несомненно, самая интригующая встреча состоится на каталонском стадионе «Камп Ноу», где местная «Барселона» примет «Манчестер Юнайтед». Игра с такой яркой афишей могла бы украсить плей-офф Лиги чемпионов, но в этом сезоне команды выступают во втором по значимости еврокубковом турнире.



«Барса» неудачно показала себя в Лиге чемпионов (третье место в группе) и оказалась в Лиге Европы. А вот «МЮ» выступал во втором еврокубке с группового этапа и занял там второе место вслед за «Реалом Сосьедад». Любопытно, что английский клуб не обыгрывал «Барсу» в официальных матчах с 2008 года. После этого команды играли четыре раза (четыре победы каталонцев), и «МЮ» забил всего один мяч. Присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции суперматча, и вы не пропустите ничего важного.

Где смотреть матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» Сначала старые Только важные Live Кирилл Закатченко Где смотреть матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» 📺 Матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» начнётся в 20:45 мск. В 20:30 начнётся эфир не телеканале «Матч ТВ». За всеми событиями в текстовом формате можно следить на «Чемпионате».