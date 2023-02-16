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Нигматуллин: Лигу чемпионов выиграет либо «Реал», либо «Бавария», либо «Манчестер Сити»

Нигматуллин: Лигу чемпионов выиграет либо «Реал», либо «Бавария», либо «Манчестер Сити»
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Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин ответил на вопрос, кто, по ему мнению, может стать победителем текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Фавориты как всегда одни и те же: мадридский «Реал», «Бавария», «Манчестер Сити». Я не ожидаю никаких сенсаций в этом розыгрыше. Думаю, что кто-то из этой тройки заберёт титул», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В данный момент проводятся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бавария» в первой встрече одержала победу над «ПСЖ» (1:0). «Реал» в рамках данного раунда сыграет с «Ливерпулем» (21 февраля), а «Манчестер Сити» встретится с «РБ Лейпциг» (22 февраля). Действующим обладателем трофея является мадридский «Реал».

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