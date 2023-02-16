Нигматуллин: Лигу чемпионов выиграет либо «Реал», либо «Бавария», либо «Манчестер Сити»

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин ответил на вопрос, кто, по ему мнению, может стать победителем текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Фавориты как всегда одни и те же: мадридский «Реал», «Бавария», «Манчестер Сити». Я не ожидаю никаких сенсаций в этом розыгрыше. Думаю, что кто-то из этой тройки заберёт титул», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В данный момент проводятся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бавария» в первой встрече одержала победу над «ПСЖ» (1:0). «Реал» в рамках данного раунда сыграет с «Ливерпулем» (21 февраля), а «Манчестер Сити» встретится с «РБ Лейпциг» (22 февраля). Действующим обладателем трофея является мадридский «Реал».