Давыдов: «Зенит» — лучшая команда России. Никакой паники после поражения от «Сепахана»

Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Давыдов отреагировал на поражение сине-бело-голубых в товарищеском матче с иранским «Сепаханом».
«В матче с «Сепаханом» у «Зенита» не было основного и запасного состава — всё вперемешку. Могли забивать свои моменты — в таком случае итоговый счёт мог быть другим. Но соперник сыграл на ошибках.
Сейчас идут сборы, поэтому никакой паники быть не должно. В матче с иранцами были индивидуальные ошибки — это нужно обсудить и разобрать. Может быть, повлияли нагрузки. Тренеры точно разберутся. Каких-то больших негативов я не увидел.
Результат настораживает? Почему настораживает? «Сепахан» играл дома при полных трибунах. Какая у них подготовка и когда возобновляется их чемпионат, я не знаю. Зато у «Зенита» две тренировки в день: наверняка кто-то ещё остаётся работать в тренажёрном зале — это сто процентов. Никакой паники быть не должно. По матчам на сборах вообще не нужно делать какие-то выводы. «Зенит» — сыгранная команда. Лучшая в России. Паниковать сейчас не надо», — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 17 февраля 2023
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