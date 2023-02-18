Голы Кварацхелии и Осимхена принесли «Наполи» победу над «Сассуоло»

Сегодня, 18 февраля, завершился матч 23-го тура чемпионата Италии между «Сассуоло» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии. Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу номинальных гостей.



Счёт в игре на 12-й минуте открыл Хвича Кварацхелия после паса Матиаса Оливеры. Спустя 20 минут Виктор Осимхен укрепил преимущество неаполитанцев. Ему ассистировал Амир Ррахмани. В добавленное ко второму тайму время Джованни Симеоне довёл счёт до разгромного, однако после просмотра видеоповтора арбитр отменил взятие ворот.

Благодаря этой победе команда Лучано Спаллетти оторвалась от «Интера» на 18 очков. «Сассуоло» располагается на 15-й строчке в итальянском национальном первенстве.