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Осимхен не смог доиграть матч с «Сассуоло» из-за повреждения

Осимхен не смог доиграть матч с «Сассуоло» из-за повреждения
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не смог доиграть матч с «Сассуоло».

На 83-й минуте после нескольких рывков за мячом нигериец сел на газон и указал на правую ногу. Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти принял решение выпустить вместо лучшего бомбардира команды форварда Джованни Симеоне.

За 19 матчей в текущем чемпионате Италии Осимхен забил 18 голов, один из них – в ворота «Сассуоло» в этом матче.

21 февраля «Наполи» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Айнтрахта».

Благодаря победе в матче с «Сассуоло» команда Лучано Спаллетти оторвалась от «Интера» на 18 очков. «Сассуоло» располагается на 15-й строчке в итальянском национальном первенстве.

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