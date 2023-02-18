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Тренер «Тоттенхэма» Стеллини рассказал, как игроки реагируют на отсутствие Антонио Конте

Тренер «Тоттенхэма» Стеллини рассказал, как игроки реагируют на отсутствие Антонио Конте
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Тренер «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини высказался о настрое игроков в условиях отсутствия наставника «шпор» Антонио Конте, который лечится в Италии после операции по удалению желчного пузыря.

«Они сосредоточены. В этом аспекте я чувствую себя очень хорошо и комфортно, потому что, когда я смотрю игрокам в глаза, я чувствую, что они берут на себя больше ответственности, потому что Антонио (Конте. — Прим. «Чемпионата») здесь нет.

Они также заботятся обо мне, потому что мои отношения с ними особенные, как и у каждого помощника тренера. Я чувствую, что игроки хотят сделать это ещё и потому, что им нравится, когда мы работаем вместе», — приводит слова Стеллини Sky Sports.

Под непосредственным руководством Стеллини команда одержала две победы в этом сезоне: в матчах с «Марселем» (2:1) и «Манчестер Сити» (1:0).

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