Александр Кокорин забил гол за «Арис» в матче с «Неа Саламиной»
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Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил гол в матче 24-го тура чемпионата Кипра с «Неа Саламиной».
Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Игра проходит на стадионе «Альфамега Стэдиум». Кокорин начал матч в стартовом составе. Россиянин реализовал 11-метровый удар на третьей минуте встречи и позволил своей команде открыть счёт. Спустя две минуты сенегалец Янник Гомис удвоил преимущество «Ариса».
31-летний Кокорин сыграл 20 матчей за «Арис» в текущем сезоне, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Напомним, российский нападающий выступает за команду из кипрского Лимасола на правах аренды из итальянской «Фиорентины».
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