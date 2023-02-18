В ЦСКА сообщили, что были заинтересованы в трансфере Радамеля Фалькао

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил информацию о том, что клуб интересовался колумбийским нападающий Радамелем Фалькао.
«Вариант с переходом Фалькао был. Радамель — большой игрок», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее появилась информация, что Фалькао созванивался с полузащитником красно-синих Карраскалем и выразил готовность переехать в Москву. Однако юристы 37-летнего нападающего рекомендовали ему отказаться от предложения из России, потому что ЦСКА находится под американскими санкциями, а Фалькао владеет недвижимостью в США. Игрок решил не рисковать.
Фалькао выступал за «Атлетико» Мадрид, «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Монако». Игрок перешёл в «Райо Вальекано» в 2021 году. В нынешнем сезоне Ла Лиги Радамель забил два гола в 17 матчах.
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