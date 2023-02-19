Дугалич считает, что у защитника «Зенита» Алипа есть качества для игры в Европе

Бывший футболист «Енисея» и «Тосно» Раде Дугалич оценил перспективы защитника «Зенита» Нуралы Алипа продолжить карьеру в европейском клубе.



«Он очень качественный футболист, мы три года с ним отыграли бок о бок в „Кайрате“. Нурик – большой молодец, старается и всегда отдается на все сто процентов. Левая нога у него просто волшебная, он хорошо читает игру. Алип знает мое к нему отношение. Я сразу сказал, когда он поехал на сборы с «Зенитом», что Нуралы там закрепится и останется. У него есть качества, чтобы играть на высоком уровне. Не только в России, но и в Европе», — приводит слова Дугалича Metaratings.

Алип перешёл в «Зенит» зимой 2022 года из «Кайрата» на правах аренды. Через год клубы договорились о полноценном трансфере защитника.