Дугалич считает, что у защитника «Зенита» Алипа есть качества для игры в Европе
Поделиться
Бывший футболист «Енисея» и «Тосно» Раде Дугалич оценил перспективы защитника «Зенита» Нуралы Алипа продолжить карьеру в европейском клубе.
«Он очень качественный футболист, мы три года с ним отыграли бок о бок в „Кайрате“. Нурик – большой молодец, старается и всегда отдается на все сто процентов. Левая нога у него просто волшебная, он хорошо читает игру. Алип знает мое к нему отношение. Я сразу сказал, когда он поехал на сборы с «Зенитом», что Нуралы там закрепится и останется. У него есть качества, чтобы играть на высоком уровне. Не только в России, но и в Европе», — приводит слова Дугалича Metaratings.
Алип перешёл в «Зенит» зимой 2022 года из «Кайрата» на правах аренды. Через год клубы договорились о полноценном трансфере защитника.
Комментарии
- 19 февраля 2023
-
03:42
-
03:40
-
03:06
-
02:53
-
02:43
-
02:23
-
01:22
-
01:02
-
00:57
-
00:42
-
00:42
-
00:40
-
00:21
-
00:09
-
00:02
- 18 февраля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:37
-
23:35
-
23:15
-
23:15
-
23:01
-
22:58
-
22:56
-
22:52
-
22:44
-
22:38
-
22:30
-
22:29
-
22:25
-
22:11
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:52
Партнерский контент