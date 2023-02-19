Агент Холанда заявила, что стоимость Эрлинга составляет € 1 млрд
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Рафаэла Пимьента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, заявила, что рыночная стоимость норвежского футболиста оценивается в € 1 млрд.
«Эрлинг Хааланд сейчас стоит € 1 млрд. Я серьезно, уверен, что столько он и стоит», — приводит слова Пимьенты Telefoot.
Холанд присоединился к «Манчестер Сити» перед стартом текущего сезона, перейдя из дортмундской «Боруссии». В английской Премьер-лиги норвежец уже сыграл за «горожан» 23 матча, в которых отметился 26 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. У Холанда есть ещё 15 матчей в текущем сезоне АПЛ, чтобы улучшить этот результат. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ. Видеоролик:
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