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Агент Холанда заявила, что стоимость Эрлинга составляет € 1 млрд

Агент Холанда заявила, что стоимость Эрлинга составляет € 1 млрд
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Рафаэла Пимьента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, заявила, что рыночная стоимость норвежского футболиста оценивается в € 1 млрд.

«Эрлинг Хааланд сейчас стоит € 1 млрд. Я серьезно, уверен, что столько он и стоит», — приводит слова Пимьенты Telefoot.

Холанд присоединился к «Манчестер Сити» перед стартом текущего сезона, перейдя из дортмундской «Боруссии». В английской Премьер-лиги норвежец уже сыграл за «горожан» 23 матча, в которых отметился 26 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. У Холанда есть ещё 15 матчей в текущем сезоне АПЛ, чтобы улучшить этот результат. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ. Видеоролик:

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