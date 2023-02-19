На фанатов «Шальке» напали перед матчем с «Унионом». Четверо человек получили ранения

Четверо человек получили ранения в массовой драке фанатов, состоявшейся в Гельзенкирхене перед матчем 21-го тура чемпионата Германии по футболу между «Шальке» и берлинским «Унионом», сообщает Bild.

Сообщается, что инцидент произошёл рано утром в воскресенье. Несколько сотен болельщиков «Шальке» готовились отправиться в Берлин на игру с «Унионом», когда на них напали около 150 человек в капюшонах. Некоторые из нападавших были в футболках клубов «Боруссия» (Дортмунд) и «Рот‑Вайсс Эссен», с фанатами которых у болельщиков «Шальке» вражда.

Среди пострадавших оказался водитель автобуса, которого избили бейсбольной битой. Также тяжёлые повреждения получил фанат «Рот‑Вайсс Эссен». К месту драки были стянуты силы полиции, которая начала розыскные мероприятия.

Матч «Унион» — «Шальке» состоится в воскресенье в Берлине, начало — в 17:30 мск. Берлинский клуб с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата и отстаёт от лидирующей «Баварии» на одно очко, имея игру в запасе. «Шальке» с 12 очками идет на последней, 18-й строчке.