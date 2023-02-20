Кирьяков: Семак — абсолютно лучший тренер в России, он бы смог работать в Европе

Экс‑игрок сборной России, а ныне тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался о работе наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Кто лучший тренер России сейчас? Определённо Семак. Как ни крути, результаты говорят за тебя. Он выигрывает один чемпионат за другим. На мой взгляд, он абсолютно лучший тренер в России.

Могло бы у него получиться работать в Европе? Думаю, получилось бы. Но опять же — многое зависит от обстоятельств. Туда надо идти со своей командой, знать язык. Чтобы рядом находились люди, которым ты доверяешь, чтобы никто не вмешивался в работу. У нас самодуров хватает среди руководителей, но, к сожалению, они есть и на Западе.



Если всё это будет, думаю, у Семака всё должно получиться в Европе. Он всё доказал своей работой — держит удар, спокойно воспринимает критику, набрался опыта, набил шишек. Плюс есть выигранные титулы, которые придают уверенности. Всё это говорит о том, что он спокойно может работать в топ‑чемпионате», — приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».

Напомним, после первой части сезона «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ.