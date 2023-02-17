Семак: «Зенит» проиграл «Сепахану» абсолютно по делу. Они заслужили победу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение санкт-петербургской команды в товарищеском матче с иранским «Сепаханом» (0:2), заявив, что иранский клуб одержал заслуженную победу.

«Что касается атмосферы на стадионе, то она прекрасная. Что касается результата и качества игры, то первый тайм мы сыграли плохо, второй тайм — лучше, но, к сожалению, не забили. Думаю, что мы проиграли абсолютно по делу. Так или иначе, сегодня выиграла та команда, которая лучше двигается, лучше борется и больше хочет победить. Сегодня «Сепахан» хотел больше, и они заслуженно победили.

Как нам иранский приём? Приём — замечательный, атмосфера на стадионе — прекрасная. Нам было очень приятно посетить Иран — великолепное гостеприимство, все люди добродушные и улыбчивые, спасибо им огромное за приём!» — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Отметим, что сегодня, 17 февраля, также стало известно о заключении нового договора о сотрудничестве между «Зенитом» и «Сепаханом».